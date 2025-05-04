Bakanlık harekete geçti: Türk mutfağı klasikleri dünyaya tanıtılacak!

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türk mutfağının asırlık tarifleri koruma altına alınırken, şimdi ise bu lezzetler dünya sofralarını süsleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası için yurtdışındaki elçilikleri harekete geçirdi. Bu yıl "Sürdürülebilir, Atıksız Türk Mutfağı" konseptiyle kutlanacak haftada klasik Türk yemekleri dünyaya tanıtılacak.





Emine Erdoğan, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini bir kitapta toplamıştı.Yemek reçeteleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından alındı. Söz konusu haftada köy ekmeği, yufka, lavaş, bazlama, ramazan pidesi, gözleme, mercimek ve tarhana çorbası, imambayıldı, zeytinyağlı yaprak sarma, karnıyarık, kuru fasulye, türlü, patlıcan musakka, mantı, dolma, çoban salata, piyaz, kısır, cacık, tepsi böreği, fırın sütlaç, kabak tatlısı, aşure, çılbır, menemen pişirilerek sunulacak.

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