SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şikayet edenlerin evlerini kurşunlattılar molotof attılar! 'Acımasızlar' çetesi çökertildi

İzmir'de kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan ve kendilerini şikayet eden vatandaşları alıkoyup darbeden, videoya çekip paralarını gasbeden, evlerine molotof atan ve adreslerini kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:25
Şikayet edenlerin evlerini kurşunlattılar molotof attılar! ’Acımasızlar’ çetesi çökertildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan suç örgütünü belirledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

Ekipler; şebekenin sözde 'uyuşturucuya savaş açtık' söylemiyle gezdiğini ancak uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunan; A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimli 12 şüphelinin uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunduğunu, kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi.

12 şüphelinin şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi. (İHA)12 şüphelinin şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi. (İHA)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatan ekipler, 29 Mayıs günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 12 şüpheliden 10'unu yakaladı.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 9 ay sonra KKTC’ye gidiyor! Program yoğun: TEKNOFEST’i ziyaret edip yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirecek
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Capacity AVM’nin sahibi rüşvet dalgasını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler
Sarıyer’de yol çöktü! Ölü ya da yaralı var mı? Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
Papa olmak isterim demişti! Trump yapay zekayla kendini Papa olarak çizdirdi
Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı | Netanyahu’dan Dürzi liderle görüşme
Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda
Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Muğla’da Oscar’lık oyun: Ortağına tuzak kurup şantaj yaptı!
Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti
Memur ve emekliler dikkat! Temmuz zammı için ilk ipucu o tarihte
Bakan Bayraktar’dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber’de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda önemli açıklamalar
CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek
Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya zirvesinde açıkladı: Hedefimiz doğal gaz ve petrol aramalarında küresel aktör olmak
Fenerbahçe’den milli takımı şoke eden yıldız için transfer hamlesi
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...