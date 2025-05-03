Şikayet edenlerin evlerini kurşunlattılar molotof attılar! ’Acımasızlar’ çetesi çökertildi

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan suç örgütünü belirledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

Ekipler; şebekenin sözde 'uyuşturucuya savaş açtık' söylemiyle gezdiğini ancak uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunan; A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimli 12 şüphelinin uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunduğunu, kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi.