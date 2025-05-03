Yavuz Top kimdir, aslen nereli? Yavuz Top neden öldü, hastalığı neydi?

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Yavuz Top mesleği nedir?

Yavuz Top, bugüne dek 8 kadar kişisel albüm hazırladı. Ayrıca bilinen birçok sanatçının müzik çalışmalarında yönetmenlik yaptı. Halen Kültür Bakanlığı bünyesinde solist sanatçı olan Top, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu'yla birlikte sürdürdüğü Muhabbet çalışmalarıyla 1980 sonrasında halk müziğinin sıçrama yapmasında önemli katkısı oldu. Hazan Değdi, Yavuz Top'un Ağustos 2001'de Bay Müzik etiketiyle çıkan Türk halk müziği albümüdür.