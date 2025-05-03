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Yavuz Top kimdir, aslen nereli? Yavuz Top neden öldü, hastalığı neydi?

Yavuz Top hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Yavuz Top kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Top ne zaman öldü, neden öldü? İşte hakkında merak edilenler ve biyografisi.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:22
Yavuz Top kimdir, aslen nereli? Yavuz Top neden öldü, hastalığı neydi?

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Yavuz Top hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte hakkında merak edilenler ve biyografisi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yavuz Top kimdir?

75 yaşında hayatını kaybeden Yavuz Top, 1 Ocak 1950'de Erzincan'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda halk türkülerine ve bağlamaya ilgi duydu. Yaklaşık yedi yaşında bağlama çalmaya başladı. İlk bağlama derslerini Aşık Daimi'den aldı.

(TRT)(TRT)

1967 yılında TRT'nin açtığı sınavla İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. 1970'li yıllarda kurduğu halk müziği orkestrasıyla Türkiye'de ilk kez çoksesli halk müziği denemelerine başlayan Yavuz Top, bugünün çoksesli halk müziğine temel nitelikteki önemli önçalışmaları gerçekleştirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yavuz Top mesleği nedir?

Yavuz Top, bugüne dek 8 kadar kişisel albüm hazırladı. Ayrıca bilinen birçok sanatçının müzik çalışmalarında yönetmenlik yaptı. Halen Kültür Bakanlığı bünyesinde solist sanatçı olan Top, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu'yla birlikte sürdürdüğü Muhabbet çalışmalarıyla 1980 sonrasında halk müziğinin sıçrama yapmasında önemli katkısı oldu. Hazan Değdi, Yavuz Top'un Ağustos 2001'de Bay Müzik etiketiyle çıkan Türk halk müziği albümüdür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yavuz Top ne zaman öldü, neden öldü, hastalığı neydi?

Bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Kartal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yavuz Top'un vefat haberini yakın dostu Sebahat Akkiraz sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta sanatçı 29 Nisan 2025 günü kalp ve beyin pıhtılaşması nedeniyle rahatsızlandı ve Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra 2 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Acı haberi yakın dostu duyurdu! Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybettiAcı haberi yakın dostu duyurdu! Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Acı haberi yakın dostu duyurdu! Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti

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