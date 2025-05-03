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Şehidimiz var! Acı haberi MSB duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde İs.Uzm.Çvş. Önder Özen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Uzman Çavuş Önder Özen, Irak'ın kuzeyinde arama faaliyeti sırasında mayına basması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 01:30 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 01:30
Şehidimiz var! Acı haberi MSB duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde İs.Uzm.Çvş. Önder Özen şehit oldu

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan İs. Uzm. Çvş. Önder Özen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder ÖZEN derhâl hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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