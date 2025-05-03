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Doğu Akdeniz'e milli göz! Bakan duyurdu: İnşaat ve altyapı çalışmaları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç farklı lokasyonda yer alacak gemi trafik gözetleme istasyonları için inşaat ve altyapı çalışmalarına başlandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:55
Doğu Akdeniz’e milli göz! Bakan duyurdu: İnşaat ve altyapı çalışmaları başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, KKTC'de GTH istasyonları inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, KKTC'de GTH istasyonları inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı. (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak olan sistemin imza törenini 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsattı.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK
Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, KKTC'de GTH istasyonları inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, KKTC'de GTH istasyonları inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı. (Takvim.com.tr)

"TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARININ İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Takvim.com.tr)

BİLGİLER KAYDEDİLEREK GTH MERKEZİNE GÖNDERİLECEK
İnşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan Trafik Gözetleme İstasyonlarının GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Trafik Gözetleme İstasyonları sayesinde radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek." dedi.

Bakan Uraloğlu, KKTC'de GTH istasyonları inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, KKTC'de GTH istasyonları inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı. (Takvim.com.tr)

"KAZA RİSKLERİNİN TESPİTİ VE UYARILARIN YAPILMASI GİBİ İŞLEMLERİ BU SİSTEMLER SAYESİNDE SAĞLAYACAĞIZ"
Sistemin çalışma prensiplerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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