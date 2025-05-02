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Dünya bu zirveyi izleyecek! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya'da

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimleri, Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğindeki zirvede bir araya gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Dünya bu zirveyi izleyecek! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya’da

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün düzenlenecek İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleşecek olan zirve, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak.

GENİŞ KATILIM OLACAK
Zirveye, çok sayıda ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın hitap edeceği zirvede, 4 ayrı oturumda küresel ve bölgesel enerji politikaları ele alınacak.

Zirveye katılacak bakanlar arasında şu isimler yer alıyor: Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al-Mudaifer, Suriye Enerji Bakanı
Muhammed El-Beşir.

'ENERJİ DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜMÜZ ORTAYA ÇIKACAK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ilkinin bugün gerçekleşeceği bilgisini paylaşarak, "Uluslararası bir program olacak. Türkiye'nin enerji diplomasisinde de oynadığı önemli rolü ortaya çıkmış olacak" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'da İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa'yı etkileyen elektrik kesintilerinin, sebebi henüz belli olmasa da sistem dengesizliklerinden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak sorun bulunmadığını bildirdi.

Dünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesini izleyecek! Turkuvaz Medyanın ev sahipliği ve Başkan Erdoğanın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyorDünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesini izleyecek! Turkuvaz Medyanın ev sahipliği ve Başkan Erdoğanın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyor

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