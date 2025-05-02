Yayın akışı açıklandı! Favori diziniz saat kaçta başlıyor? 2 Mayıs ATV, Kanal D, TRT 1, STAR TV, Show TV, TV 8 yayın akışı

Mayıs ayının ikinci gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklerle dolu! "Bu akşam televizyonda ne izlesem?" diye düşünenler için yayın akışını bir araya getirdik. İşte kanal kanal program detayları ve güncel akış...
Mayıs ayının ikinci gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklerle dolu! "Bu akşam televizyonda ne izlesem?" diye düşünenler için yayın akışını bir araya getirdik. İşte kanal kanal program detayları ve güncel akış...
BUGÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)
TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)
KANAL D YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)
SHOW TV YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)
STAR TV YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)
TV8 YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)