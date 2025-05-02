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Yayın akışı açıklandı! Favori diziniz saat kaçta başlıyor? 2 Mayıs ATV, Kanal D, TRT 1, STAR TV, Show TV, TV 8 yayın akışı

Yeni bir gün, dopdolu bir yayın akışıyla televizyon ekranlarında yerini alıyor! 2 Mayıs Cuma günü “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını merak edenler için TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV'nin güncel yayın akışlarını sizin için listeledik. İşte 2 Mayıs 2025 TV yayın akışı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:52
Yayın akışı açıklandı! Favori diziniz saat kaçta başlıyor? 2 Mayıs ATV, Kanal D, TRT 1, STAR TV, Show TV, TV 8 yayın akışı

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Mayıs ayının ikinci gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklerle dolu! "Bu akşam televizyonda ne izlesem?" diye düşünenler için yayın akışını bir araya getirdik. İşte kanal kanal program detayları ve güncel akış...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Zembilli

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SHOW TV YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yalı Çapkını

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TV8 YAYIN AKIŞI (2 MAYIS)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - Survivor

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