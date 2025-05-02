Bakan Uraloğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul ile ilgili sorusunu yanıtladı.

"Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir- Nakkaş otoyol projesinin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net söylemek istiyorum. Net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Bunu istişare ediyoruz. Bu ciddi 15-20 milyar dolarlık bir proje. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" ifadesini kullandı.