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Narin Güran davasında yeni gelişme! 15 sanık 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması 2 Mayıs tarihinde görülecek.

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:51 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:52
Narin Güran davasında yeni gelişme! 15 sanık 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

15 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

Narin'in cansız bedeni kaybının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalın içerisinde bulunmuştu. (DHA)Narin'in cansız bedeni kaybının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalın içerisinde bulunmuştu. (DHA)

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanıkların 17'nci Asliye Mahkemesi'nde yargılandığı ilk duruşma 14 Nisan'da görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme başkanı, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Mahkeme başkanı, ayrıca sanık avukatlarının reddihakim talebini reddetti. Sanık avukatları, savunmaların ardından müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)

7 KİŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

25 Nisan'da 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli toplam 7 kişi tanık olarak dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talep etti. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından savcı, sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanıklar yargılanmasına yarın devam edilecek.

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