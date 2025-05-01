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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda hava muhalefeti: 5. etabı iptal edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 6. etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecek.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:24
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda hava muhalefeti: 5. etabı iptal edildi

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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulması planlanan 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileri, hakem komitesiyle bir toplantı yaparak, nötral startın saat 10:40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ʺProSeriesʺ kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi. (AA)Türkiye'nin ʺProSeriesʺ kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi. (AA)

YARIŞ ANİDEN DURDURULDU
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ve Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın birlikte hazır bulunduğu etabın startı 10.40'ta verildi ve 144 bisikletçi nötralize startın ardından yağan yağmur altında yola çıkar çıkmaz komiserler heyeti tarafından yarış durduruldu.

AŞIRI YAĞMUR VE PARKUR TEHLİKESİ
UCI'nın (Dünya Bisiklet Birliği) Tur'da görevlendirilen yarış direktörü Vladimiros Petsas; komiserler heyeti, takım menajerleri, organizasyon komitesi, ve sporcular dün yaşanan kazayı da gerekçe göstererek iptal kararının alındığını duyurdu. İptal kararının ardından kafileler konaklayacakları otele sevk edildi.

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