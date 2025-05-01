Avrupa’nın en büyüğü Türkiye’de! AFAD depremi bu merkezden duyuruyor

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketlerinin 7/24 takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketleri 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor.

Özellikle Marmara Denizi ve çevresinin 300'ün üzerinde deprem gözlem istasyonu ile sürekli izlendiği ve çok küçük depremleri dahi ölçebilecek teknik kapasiteye sahip " Derin Kuyu Deprem Gözlem İstasyonları" kurmaya devam edildiğine değinildi.

Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde sismoloji alanında uzman personelle Türkiye'de ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri izlendiği, çözümlendiği ve kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi (Ekran görüntüsü)

DEPREM VE RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRÜ ORHAN TATAR

AFAD, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün ile Deprem İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Meltem Türkoğlu'nun Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde kaydedilen açıklamalarını da paylaştı.

Tatar, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin haftanın 7 günü 24 saat, Türkiye ve civarından meydana gelen tüm depremleri kaydettiğini, çözümlediğini ve kamuoyuna duyurduğunu söyledi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ TÜRKİYE'DE

Tatar, "Ülkemizde kurulu bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile depremleri sürekli takip ediyoruz. Bu anlamda Avrupa'nın en büyük deprem gözleme ağına sahip ülkesiyiz. Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda ülkemiz dışında da gözlem ağları kurarak teknik kapasitemizi sürekli güçlendirmeye başlıyoruz." dedi.