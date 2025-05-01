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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 19:40 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT’nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı!

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Başkan Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ.X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."

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