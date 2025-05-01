Başkan Erdoğan'dan CHP'nin "jammer" oyununa sert çıkış!

Başkan Erdoğan, Özgür Özel'e sert çıktı. "Partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları kahraman ilan ediyor. Rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi olmaz" ifadesini kullandı...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı:



Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz.



İster İstanbul'da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa, yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez.



Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi, hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir.



Özel'i kendine çeki düzen verene kadar partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya, edep yoksunu üslubunda debelenmeye mahkum ediyoruz. Önceki Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde "tarih" oldu. Şimdi ne kapısını çalan, ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi, hep birlikte izleyip göreceğiz.



Siyasi beleşçilik, ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir, hevesidir. Şahsımız, Kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza kullandığı seviyesiz ifadeleri kendisine ve şürekasına iade ediyorum. CHP Genel Başkanı, önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın, ondan sonra 'ne diyor?' diye kulak kabartırız.



Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekârları demokrasi kahramanı ilan ediyor.



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde ödüle layık görülenlere hediyelerini verdi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ MÜJDE

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası'nı artırdıklarını bildirdi. "Hibe desteğini 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteğini de 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma desteğini ise 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak" dedi. Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN