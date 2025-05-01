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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin "jammer" oyununa sert çıkış!

Başkan Erdoğan, CHP'yi "Toksik muhalefet" olarak değerlendirdi. "Siyaset seviyeleri, bizim fersah fersah gerimizde" dedi. CHP'nin başındaki zat, rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Kamera bantlamak bizim kitabımızda yazmaz. Özel, jammer ne işe yarar onu bile bilmez. CHP ne sakladığını izah etmek zorunda. Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil bir kardeşlik iklimidir. Bu konuda pazarlık yok. Federatif yapı konusu hayalden öte gidemez. Dostum Trump'la da ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer oyununa sert çıkış!

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Başkan Erdoğan, Özgür Özel'e sert çıktı. "Partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları kahraman ilan ediyor. Rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi olmaz" ifadesini kullandı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı:

Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz.

İster İstanbul'da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa, yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez.

Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi, hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir.

Özel'i kendine çeki düzen verene kadar partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya, edep yoksunu üslubunda debelenmeye mahkum ediyoruz. Önceki Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde "tarih" oldu. Şimdi ne kapısını çalan, ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi, hep birlikte izleyip göreceğiz.

Siyasi beleşçilik, ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir, hevesidir. Şahsımız, Kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza kullandığı seviyesiz ifadeleri kendisine ve şürekasına iade ediyorum. CHP Genel Başkanı, önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın, ondan sonra 'ne diyor?' diye kulak kabartırız.

Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekârları demokrasi kahramanı ilan ediyor.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde ödüle layık görülenlere hediyelerini verdi.

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Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası'nı artırdıklarını bildirdi. "Hibe desteğini 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteğini de 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma desteğini ise 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak" dedi. Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

Başkan Erdoğandan CHPnin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlarBaşkan Erdoğandan CHPnin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
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