CHP’yi bombaladı istifa etti! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan olay sözler: Evimin videosu çekilerek ailem tehdit edildi

Ailesinin tehdit edildiğini dile getiren Yılmaz, "CHP'li bir Meclis Üyesi tarafından evimin videoları çekilerek ailem tehdit edildi. Bu suça sessiz kalan herkes, bu çirkinliğe ortaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

"YALNIZ BIRAKILDIM"

Tüm bu yaşananlara rağmen CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın, milletvekillerinin ve CHP Genel Merkezi'nin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Yılmaz istifasının sıradan bir karar olmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum."