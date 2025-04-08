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CHP’yi bombaladı istifa etti! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan olay sözler: Evimin videosu çekilerek ailem tehdit edildi

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP’den istifa etti. Parti içinde çıkar çeteleri ve kumpaslar olduğunu söyleyen Umut Yılmaz, CHP'li isimler tarafından ailesinin tehdit edildiğini, saldırıya uğradığını ve partisi tarafından yalnız bırakıldığı öne sürerek CHP Genel Merkezi'ni topa tuttu.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:34
CHP’yi bombaladı istifa etti! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan olay sözler: Evimin videosu çekilerek ailem tehdit edildi

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Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçe belediyeleri arasında 5. sırada yer alan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Umut Yılmaz ile birlikte CHP'li 5 meclis üyesi de partisinden istifa etti.

Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: ''Ailem tehdit edildi partim beni yalnız bıraktı''

İSTİFA EDEN UMUT YILMAZ CHP'Yİ BOMBALADI
Yılmaz, istifasını duyururken yaptığı açıklamalarda parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve parti içinde çıkar grupları olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut YılmazŞehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

"RANT ÇETELERİ VE SİYASİ KUMPASLAR TAHAMMÜL SINIRINI AŞTI"
Yılmaz, CHP'de bazı milletvekilleri ve meclis üyelerinin eliyle kumpaslar kurulduğunu öne sürerek, "Belediye Meclisi'nde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek için yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle götürülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut YılmazŞehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

SİLAHLI SALDIRI VE TEHDİT İDDİALARI
CHP içinde yaşanan olayların siyasi rekabeti aştığını belirten Yılmaz, kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulduğunu, meclis toplantılarına adam getirilerek kendisinin dövdürülmeye çalışıldığını ve avukatlık ofisinin basıldığını iddia etti.

Ailesinin tehdit edildiğini dile getiren Yılmaz, "CHP'li bir Meclis Üyesi tarafından evimin videoları çekilerek ailem tehdit edildi. Bu suça sessiz kalan herkes, bu çirkinliğe ortaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut YılmazŞehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

"YALNIZ BIRAKILDIM"
Tüm bu yaşananlara rağmen CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın, milletvekillerinin ve CHP Genel Merkezi'nin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Yılmaz istifasının sıradan bir karar olmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

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