CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları parti içindeki ayrılıkları gözler önüne seriyor!

İstanbul'da CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları parti içindeki büyük kavgayı da gözler önüne serdi. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, ihalelerde suçu hem kendisine hem de görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Gümüş'ün, aylık tutukluluk incelemesi yapıldığı sırada verdiği ifade, "Beylikdüzü ekibi Beykoz'daki tüm haberleri İBB'ye ispiyonluyordu. İmamoğlu ve ekibi bana ve Köseler'e kumpas kurdu" dedi.

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