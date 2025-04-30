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ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Senato'dan onay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda onay aldı. İlk turda 62 senatörün desteğini alan Barrack, ikinci ve nihai oylamada 60 "evet" oyuyla resmen Türkiye Büyükelçisi oldu.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 07:40 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 07:47
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Senato’dan onay çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

İKİ AŞAMALI OYLAMADA ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI
Senato'da bugün gerçekleştirilen ilk oylamada Thomas Barrack'ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi.

İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

Thomas Barrack.Thomas Barrack.



TRUMP'IN YAKIN DOSTU OLARAK BİLİNİYOR
Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

Yeni büyükelçinin Ankara'daki görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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