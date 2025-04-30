ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Senato’dan onay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack , Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

İKİ AŞAMALI OYLAMADA ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

Senato'da bugün gerçekleştirilen ilk oylamada Thomas Barrack'ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi.

İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.