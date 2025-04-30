Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar!

BAYKAR ile İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.



Başkan Erdoğan, İtalya ziyaretinde 11 anlaşma imzalandığını açıkladı. Tam uyum içindeki iki ülkenin ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Başbakanı Giorgia Meloni ile bir zirve gerçekleştirdi. İki ülke arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında 11 anlaşma imzalandığını bildirdi:



İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdiğimiz zirveden bu yana aramızdaki ilişkilerin daha da iyi gittiğini görüyoruz.



Bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa süre içinde ulaşacağımıza inanıyorum. İtalya ile aramızda uyum var.

Savunma sanayinde yeni projeler yapacağız. İtalya Avrupa'nın güvenliğine katkımızın farkında. AB'ye üyelik hedefimize katkı sunacak.



Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda İtalya ile mutabık kaldık. İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze'de ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.



DÖRT DÖRTLÜK ORTAKLIK

İtalya Başbakanı Meloni iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirterek, "İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum. İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Türk firmaları İtalya'ya yatırım yapmak istiyor. Baykar-Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide- doğal gazda stratejik ortak durumundayız" dedi.

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