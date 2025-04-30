SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar!

Başkan Erdoğan, İtalya'da 11 anlaşma imzalandığını açıkladı. Ticaret hacminde hedefin 40 milyar dolar olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: Türkiye ile İtalya iki önemli NATO müttefiki. Aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Önemli meselelerde iki ülke arasında değerli bir uyum bulunuyor. İtalya, dış ticaretimizdeki ilk 5 ülkeden biridir. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Savunma sanayii alanında yeni ortaklıklara ve projelere devam edeceğiz. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirtti. "Dört dörtlük ilişkilerimiz daha da ilerleyecek" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BAYKAR ile İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.

Başkan Erdoğan, İtalya ziyaretinde 11 anlaşma imzalandığını açıkladı. Tam uyum içindeki iki ülkenin ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Başbakanı Giorgia Meloni ile bir zirve gerçekleştirdi. İki ülke arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında 11 anlaşma imzalandığını bildirdi:

İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdiğimiz zirveden bu yana aramızdaki ilişkilerin daha da iyi gittiğini görüyoruz.

Bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa süre içinde ulaşacağımıza inanıyorum. İtalya ile aramızda uyum var.
Savunma sanayinde yeni projeler yapacağız. İtalya Avrupa'nın güvenliğine katkımızın farkında. AB'ye üyelik hedefimize katkı sunacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda İtalya ile mutabık kaldık. İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze'de ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

DÖRT DÖRTLÜK ORTAKLIK
İtalya Başbakanı Meloni iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirterek, "İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum. İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Türk firmaları İtalya'ya yatırım yapmak istiyor. Baykar-Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide- doğal gazda stratejik ortak durumundayız" dedi.

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloniden ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazzede ateşkesBaşkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloniden ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazzede ateşkes
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze'de ateşkes
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı
Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! 16 milyonluk rüşveti boncukla perdelemeye kalktı
Türk Telekom
Fırtına sonrası kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı! Mayıs ayında havalar ısınacak mı?
1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?
CHP’li İBB’deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde! 18 kişi tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
Türkiye URUK sistemiyle korunuyor
Başkan Erdoğan’dan İtalyan iş dünyasına yatırım çağrısı
Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye’nin en büyük yangın güvenlik firmasında!
Çocukların parasına el konuldu denildi: CHP’nin kumbara yalanı tutanakta ifşa oldu! Arama görüntüleri ortaya çıktı
CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?
Valinin yeğeniyim yalanı tutmadı! Trafik magandasının çakarlı şovu emniyette bitti
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze’de ateşkes
TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi
CANLI | Türkiye-İtalya arasında 11 alanda imzalar atıldı! Başkan Erdoğan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü
CHP lideri Özel’den yolsuzluk çıkarması! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
CHP’de birbirini satan satana! TAKVİM, Veli Gümüş’ün tutukluluk ifadesine ulaştı: Fidan Gül’ün adını verdi İmamoğlu kumpasçı dedi
Trump’ın ilk 100 günü! Beyaz Saray’da dünyayı etkileyen kararlar…
Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek