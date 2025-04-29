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Nevşehir'den acı haber: Eğitim faaliyeti sırasında kaza! Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit oldu

Nevşehir'de acı bir olay yaşandı. Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:00
Nevşehir’den acı haber: Eğitim faaliyeti sırasında kaza! Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit oldu

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Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu. (Fotoğraf: İHA) Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu. (Fotoğraf: İHA)

Vali Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Şehit Uzun için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.İs.Asb.II.Kad.Kd.Bçvş. Hüseyin UZUN içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralamış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."