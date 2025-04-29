Nevşehir’den acı haber: Eğitim faaliyeti sırasında kaza! Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit oldu

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Şehit Uzun için başsağlığı diledi.

Vali Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.İs.Asb.II.Kad.Kd.Bçvş. Hüseyin UZUN içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralamış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."