2025 TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri belirlenirken kurada ismi çıkanlar için yeni bir ev süreci de resmen başlamış olacak. 2025 TOKİ kura sonuçları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ'nin düzenlediği projelere başvuru yapan kişiler, sonuçlarını öğrenmek için TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yaparak "Kura Sonuçları Sorgulama" ekranını kullanabilirler. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizin detayları!
(Kaynak: AA)
TOKİ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirler ⤵
🔹TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yapın.
🔹Ana sayfada yer alan "Kura Sonuçları Sorgulama" bölümünü tıklayın.
🔹İlgili proje ve başvuru bilgilerini seçerek sorgulamanızı yapın.
(Kaynak: AA)
TOKİ KURA SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI
2025 TOKİ kura sonuçları erişime açıldı. Kura sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilir. Site üzerinden il, proje ve başvuru bilgileriyle sonuçlara ulaşmak mümkün.
TOKİ sonuçlarına https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ sitesinden ulaşabilirsiniz.