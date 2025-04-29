2025 TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri belirlenirken kurada ismi çıkanlar için yeni bir ev süreci de resmen başlamış olacak. 2025 TOKİ kura sonuçları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ'nin düzenlediği projelere başvuru yapan kişiler, sonuçlarını öğrenmek için TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yaparak "Kura Sonuçları Sorgulama" ekranını kullanabilirler. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizin detayları!