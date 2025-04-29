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İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'den jammer itirafı!

Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen: Balıkçı Kahraman’da İmamoğlu’nun görüntülerinin (Şubat 2022) basına sızdırılması sebebiyle, daha sonra İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Yapılan her görüşmede kameralar bantlanırdı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen’den jammer itirafı!

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki yaptığı toplantıda kameraları bantlayıp jammer (sinyal kesici) kullanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Emniyet, belediye başkanlarının jammer kullanamayacağını ve müdürlüğün jammer ile ilgili herhangi bir eğitim verilmediğini belirtti.

CİHAZI BEN TAŞIDIM
Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor. Türkmen'e, iki kişinin toplantı salonu katındaki güvenlik kamerasına bant çektiği görüntülerle ilgili sorular yöneltildi. Kamera görüntülerinde yer alan iki kişiyi tanımadığını savunan Türkmen, "Kamera görüntülerini kapatan şahıslar arasında yer almadığım için bu görüntülere dair herhangi bir bilgim yoktur. Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Bana valiz verildi, götürdüm. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bilgim yoktur" beyanını verdi.

BALIKÇIDA AĞZIMIZ YANDI!
Türkmen, kamera bantlama konusunda da şunları söyledi:

"Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Ekrem İmamoğlu buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü Balıkçı Kahraman isimli restoranda İmamoğlu'nun görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle, daha sonra İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar, Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi tarafından alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Yapılan her görüşmede lüzum görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı." savunmasını yaptı.

'JAMMER SUÇTUR'
Oteldeki görüntülerde ortaya çıkan Jammer'lar için Emniyet Genel Müdürlüğü "Suçtur" dedi.

JAMMER NEDİR?
Jammer, cep telefonları, GPS sistemleri, Wi-Fi ağları ve radyo iletişim cihazları gibi kablosuz teknolojilerin çalışmasını durdurmak için kullanılır. Cihazların ithalatı, satışı, ve kullanılması yasaktır. Jammer kullanımı, yalnızca Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT gibi kurumlara izinle verilmiştir.

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