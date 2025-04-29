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Başkan Erdoğan Göç Yönetimi Programı'nda konuştu: İnsanlık sınavını verdik

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Göç Yönetimi Programı’nda konuştu: Türkiye, göçmenlerin gözyaşını silen ülke olmuştur. Türkiye, insanlık sınavını alnının akıyla vermiş bir ülkedir.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Başkan Erdoğan Göç Yönetimi Programı’nda konuştu: İnsanlık sınavını verdik

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'na katıldı. Konuşmasına başlamadan önce Suriyeli küçük çocukları sahneye davet eden Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Yaşadıkları yerlerde zulüm, baskı ve şiddet gören tüm mazlumlar, güvenli bir liman olarak daima Anadolu'yu, Türkiye topraklarını gördü. Engizisyondan kaçan Museviler'den Doğu Avrupa'daki Hristiyanlar'a, Kafkasya ve Balkanlar'daki Müslüman kardeşlerimizden Nazi zulmünden kaçanlara kadar herkes, ülkemizin ve milletimizin kapısını çaldı.

Bugün de bölgemizde, kimin başı dara düşse, Allah'a hamdolsun, bir eman yurdu olarak yönünü önce Türkiye'ye çeviriyor. Türkiye'de hâlihazırda: 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalanlar, 176 bini uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplamda 4 milyon 33 bin göçmen bulunmaktadır. Türkiye olarak... Son asrın en büyük insanlık sınavlarından birini alnımızın akıyla vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Göç Yönetimi Modeli Programının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından öğretmenlere müjde verdi. Yarın 1381 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini bildirdi. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da Çarşamba günü (yarın) milletimizle paylaşacağım. Şayet bu konuda muhalefetin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık" dedi.

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