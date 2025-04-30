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Sanayi sicil belgesi (e-Devlet) nasıl alınır? Sanayi sicil son gün ne zaman 2025?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında, Sanayi Sicil Belgesi sahibi tüm işletmelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık işletme cetvelini doldurması önem arz ediyor. İşletmelerin, 2024 yılına ait bilgileri içeren cetveli belirli tarih aralığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirmesi gerekiyor. Peki sanayi sicil belgesi (e-Devlet) nasıl alınır? Sanayi sicil son gün ne zaman 2025? İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:21
Sanayi sicil belgesi e-Devlet nasıl alınır? Sanayi sicil son gün ne zaman 2025?

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6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, 2024 yılına ait yıllık işletme cetvelini 30 Nisan'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sistemine girmesi gerekiyor. Zorunlu olan bu işlemi gerçekleştirmeyen işletmeleri 11.977 TL idari para cezası bekliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Sanayi sicil belgesi neden alınır?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu Madde 2- (Değişik: 18/6/2017-7033/4 md.)'de 'Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. 'Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.'

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Sanayi sicil belgesi (e-Devlet) nasıl alınır?

Sanayi sicil belgesi almak için e DEVLET ekranı üzerinden giriş yapılmalıdır.

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Sanayi sicil belgesi için gerekli belgeler neler?

  1. Adreste Yapılacak NACE Rev 2 sınıfı
  2. Üretilecek Ürün Cinsi
  3. Adreste üretim yapılıp yapılmadığının beyanı
  4. İrtibat Telefon
  5. Faaliyet Gösterilecek Adres
  6. Vergi Numarası
  7. Gerçek/Tüzel Kişilik Unvanı

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Sanayi sicil son gün ne zaman 2025?

Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, bir yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar ilgili İl Müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Yıllık İşletme Cetvellerinin, 30 Nisan 2025 tarihi sonuna kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinden işletme yetkilisinin e-devlet şifresi ile sisteme girilmesi önem arz ediyor.

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Bildirim süreci, işletmelerin sistemdeki kullanıcı şifreleriyle giriş yapmalarının ardından, "İşletme" menüsünden ciro, kapasite kullanım oranı, çalışan sayısı, enerji tüketimi, üretim bilgileri ve atık verileri gibi temel bilgilerin eksiksiz girilmesiyle tamamlanıyor. Son adımda ise "İl Müdürlüğüne Gönder" sekmesi üzerinden beyanın iletilmesi gerekiyor.

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SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, cetvellerin son güne bırakılmaması yönünde işletmeleri uyardı. Sistemde yaşanabilecek yoğunluk ya da teknik arızaların işletmelerin bildirim sürecini riske atabileceği vurgulandı. Bu nedenle bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması tavsiye edildi.

Yıllık işletme cetvelini 30 Nisan 2025 tarihine kadar sisteme girmeyen işletmelere, Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereği 11.977 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. 29 Nisan itibarıyla işlemlerin tamamlanması için bir gün kaldı.

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