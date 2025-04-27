Dünya liderleri Papa’yı uğurladı!

Papa Francesco'- nun cenaze töreni San Pietro Meydanı'nda yapıldı. 2 saatlik törenin ardından cenazesi gömülmek üzere Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürüldü. Cenaze törenine, 10'dan fazla ülkenin kraliyet ailesi temsilcisi ve 60'tan fazlası devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 170'e yakın uluslararası heyet katıldı. Vatikan, cenazeye 250 bin kişinin katıldığını açıkladı.



Katılımcılar arasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yanı sıra Papa'nın memleketi Arjantin'in Cumhurbaşkanı Javier Milei, ABD Başkanı Donald Trump ve bir önceki başkan Joe Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Prens William, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve



İKİ SANDALYE ÇEKİP SAVAŞI KONUŞTULAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski de vardı. Törene Türkiye'yi temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı

Papa'nın cenaze töreni için Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'na gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tören öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump ve eşi Melania, cenaze önünden geçerken böyle alkışladı.

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