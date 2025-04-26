Başkan Erdoğan’dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı’na video mesaj: Erzurum ekonomi diplomasisinin de merkezi olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklarımızın hoş geldiniz diyorum. Sizi, Dadaş Diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA) Erdoğan, bu vesileyle düzenlenecek etkinliklerin Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" şeklinde konuştu.