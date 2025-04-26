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Avrupa’nın kurtarıcısı

Özgür Özel ve İmamoğlu’nun Türkiye’yi şikayet ettiği The Economist, Avrupalılara “Korkmayın Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda” diye manşet attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Avrupa’nın kurtarıcısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törene katıldı.
CHP Lideri Özgür Özel ve "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi şikayet ettiği İngiliz The Economist dergisinde, ilginç bir yazı kaleme alındı.

Avrupalılara seslenen The Economist, "Korkmayın, Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda" diye yazdı. The Economist, Erdoğan'ın 11 Nisan'da "Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez" şeklindeki sözlerine atıf yaptı. "Ülkenin silah endüstrisi patlama yaşıyor. Zırhlı araçlar, saldırı ve gözetleme insansız hava araçları, savaş gemileri, hafif silahlar ve mühimmatlar Türk montaj hatlarından uçuyor" ifadelerini kullandı. Baykar'ın yakın İtalyan savunma devi Leonardo ile bir ortak girişim anlaşması imzaladığına dikkat çeken The Economist, "Bu hamle şirketin Avrupa'nın İHA pazarından daha büyük bir pay almasına yardımcı olabilir. Ve daha fazlası için de yer var. '

Türkiye, Avrupa'nın mühimmat talebinin en azından bir kısmını karşılamak için gereken endüstriyel temele sahip. Ordusu, ister NATO içinde ister dışında olsun, Avrupa'nın güvenlik mimarisini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu güce ve deneyime sahip. Ukrayna'nınki dışında, Avrupa'da Türkiye kadar büyük bir ordu yok; yaklaşık 400.000 aktif asker var" diye yazdı. Ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'da Başkan Erdoğan'ın yardımına güvendiğini vurguladı. Başkan
Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul etti. Luxon onuruna akşam yemeği verdi.

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