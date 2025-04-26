Yeni Papa’nın ilk ziyareti Türkiye’ye!

Papa'nın Roma'daki cenaze törenine çok sayıda devlet başkanının yanısıra Trump da katılacak. Papa Francis'in de 24 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı ve bu ziyaretin iptali için son dakikaya kadar direnç gösterdiğini belirtildi. Papa'nın, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne katılması öngörülüyordu.



Papalık vekili, "Normalde 24 Mayıs'ta Papa buraya gelecekti. Ve Papa son dakikaya kadar bu ziyareti iptal etmek istemedi. O kadar ki Vatikan'dan bir delegasyon bekleniyordu bu ziyareti hazırlamak için, bir kardinal ve 14 yardımcısı Türkiye devleti ile görüşerek bu ziyareti hazırlayacaktı" diye konuştu. Papalık Vekili, "İznik'te devlet tarafından özel bir hazırlık gerçekleştiriliyor. İznik Konsili'nin arkeolojik alanı turistlere, ziyaretçilere hazır olsun diye özel bir hazırlık yapılıyor. Yeni Papa, seçildikten sonra devlet tarafından yeniden davet edilirse kesinlikle buraya gelecek ve böylece Papa'nın ilk ziyareti Türkiye'ye olacak" diye ekledi.



ERDOĞAN'DAN PAPA'YA DAVET

"Papa Francesco'nun ziyareti de Cumhurbaşkanı sayesinde olacaktı" diyen Papalık Vekili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa'ya özel davet gönderdiğini söyledi.

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