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Bakan Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:31
Bakan Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesinde

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından sağlıkta yeni adımlar attıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım.

Bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım.

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attık.

Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı.

Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı.

Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi."

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