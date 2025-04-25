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Terör örgütü DEAŞ'a 49 ilde operasyon: 210 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 08:51
Terör örgütü DEAŞ’a 49 ilde operasyon: 210 şüpheli yakalandı!

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Emniyet güçleri terör örgütleriyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 şüpheli gözaltında!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 49 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Operasyonlarda 210 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü kapsamında faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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