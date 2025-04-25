DEM Parti'den Önder-Perinçek görüşmesi açıklaması! "Partimiz ve İmralı Heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir"

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaptığı görüşme, partimiz ve İmralı Heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir.

Görüşme, İmralı'da çözüm amacıyla yürütülen sürece ilişkin siyasi parti, sivil toplum örgütü ve şahsiyetler başta olmak üzere toplumun farklı dinamikleriyle yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleşmiştir. Parti organlarımızın bilgisi dahilinde yürütülen bu tür temaslar, dönemin politik dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Perinçek'in talebi üzerine yapılan söz konusu görüşmede sürece ilişkin yapılan değerlendirmelerin içeriği partimizin ilgili kurullarına aktarılmıştır.

Görüşmenin kimi odakların kamuoyuna yansıttığı biçimiyle kişisel ya da bağımsız bir girişim olarak sunulması gerçeği yansıtmamaktadır.