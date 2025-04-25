PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DEM Parti'den Önder-Perinçek görüşmesi açıklaması! "Partimiz ve İmralı Heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir"

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in Doğu Perinçek ile gerçekleştirdiği görüşmenin, partinin ve İmralı Heyeti’nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti. Partiden yapılan açıklamada, "Görüşme, İmralı’da çözüm amacıyla yürütülen sürece ilişkin siyasi parti, sivil toplum örgütü ve şahsiyetler başta olmak üzere toplumun farklı dinamikleriyle yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleşmiştir." ifadeleri yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 22:24 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 22:24
DEM Parti’den Önder-Perinçek görüşmesi açıklaması! Partimiz ve İmralı Heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaptığı görüşme, partimiz ve İmralı Heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir.

Görüşme, İmralı'da çözüm amacıyla yürütülen sürece ilişkin siyasi parti, sivil toplum örgütü ve şahsiyetler başta olmak üzere toplumun farklı dinamikleriyle yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleşmiştir. Parti organlarımızın bilgisi dahilinde yürütülen bu tür temaslar, dönemin politik dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Perinçek'in talebi üzerine yapılan söz konusu görüşmede sürece ilişkin yapılan değerlendirmelerin içeriği partimizin ilgili kurullarına aktarılmıştır.

Görüşmenin kimi odakların kamuoyuna yansıttığı biçimiyle kişisel ya da bağımsız bir girişim olarak sunulması gerçeği yansıtmamaktadır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’daki 6.2’lik depremde en çok ihbar hangi ilçelerden geldi? Bakan Murat Kurum’dan sosyal konut kampanyası müjdesi!
Başkan Erdoğan 63. kuruluş yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti | Dikkat çeken katılım
Borsa İstanbul
Murat Ongun’a ret! Takvim.com.tr deşifre etti: CHP destekli sosyal medya çetesi tescillendi
Yıldızlarla zafere! Beşiktaş - Hatayspor : 5-1 | MAÇ SONUCU
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | Güne sarsıntı ile uyandık
İdefix
Uzmanlar uyarıyor! İstanbul tsunamiye hazır mı? En riskli ilçeler hangileri?
Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesi kameraları bantla kapattılar | Bavullar önden geldi
CHP’deki şaibeli kurultay davaları birleştirildi!
8 yeni sucuk firması daha ifşa edildi: Ankara, Kayseri, Adana illerinden çıktı! Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesinde isim isim açıkladı: İstanbul’da Namlı Sarıyer Börekçisi...
Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi
Eze eze kupa Karadeniz’e! Trabzonspor U19 - Salzburg U19: 2-1 | MAÇ SONUCU
Moskova’da araç patlaması! Üst düzey Rus subayı öldürüldü mü? Ukrayna’dan ilk açıklama | Hedef Trump’ın elçisi mi?
The Economist Avrupalılara seslendi: Korkmayın! Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda | İmamoğlu’na İngiliz golü
Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: Sesi beni hayata bağladı | Başkan Erdoğan’dan telefon
Emrah Bağdatlı nasıl firar etti? Tutuklanan iş adamı Adnan Bıçakcı açıkladı
Trump’tan Time’a 100. gün röportajı! Kırım Rusya’da kalacak dedi: Rümeysa Öztürk ve Çin mesajı
Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu… Kardeşi Ali Fuat Önder’den Terörsüz Türkiye mesajı: Bu iş yarım kalmasın