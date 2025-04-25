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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. NATO, Hollanda, Litvanya, Çin ve Belçika’ya atanan isimlere tebliğler yapıldı.

Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 21:39 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 21:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti!

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk'ün Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine,

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın Lahey (Hollanda Krallığı) Büyükelçiliğine,

Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu'nun Vilnius (Litvanya Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine,

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın Pekin (Çin Halk Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine,

Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in Brüksel (Belçika Krallığı) Büyükelçiliğine atanmasına karar verildi.

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