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Bursa'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonu! 4 şüpheli mahkemece tutuklandı

Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 23:12 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 23:12
Bursa’da ’usulsüz engelli raporu’ operasyonu! 4 şüpheli mahkemece tutuklandı

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Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engellilere verilen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alınması için usulsüz rapor alındığı iddia edilen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan Salı günü sabah saatlerinde; rapor alan 8 kişi, 3'ü hastane personeli, 1'i eski doktor ve 1'i eski hastane çalışanı toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 5'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8 şüpheliden 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski doktor M.Ç., hastane çalışanı Ş.S. ile Ç.A ve eski çalışan K.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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