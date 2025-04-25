CHP’li Balıkesir Belediyesi’nde direk danslı skandal! Valilik harekete geçti

Balıkesir'de CHP'li Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Balıkesir Valiliği, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini bildirdi. Skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirildi. Başkan Hakan Şehirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gösteriden haberinin olmadığını belirterek özür diledi. Kültür Müdürü'nün görevden alındığını kaydetti.

Ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu skandalla ilgili açıklama yapmadı. Sosyal medyada binlerce kişi, hem Akın'a hem de Şehirli'ye sert tepki gösterdi.