Yıllara meydan okuyan Arzu Süer’i görenler yaşına inanamıyor!

Antalya'da yaşayan Arzu Süer, Kick boks ve Muay Thai'ye merak sardı. İlk denemesinde aldığı keyfin ardından düzenli ders yapmaya başladı. 10 yıl içinde kendini geliştiren Süer, koşu ile de ilgilendi. 10 kilometreyi 50 dakikada koşan Arzu Süer, 21 kilometre koşusunda da derece elde etti. Son olarak 21 kilometrede en iyi derecesine ulaşan Süer, 1 saat 52 dakikada finale ulaştı. Süer, spor yaptıkça adeta yıllara meydan okudu.



Yaşının çok altında gösteren 60 yaşındaki Arzu Süer, genç kalmanın sırrının spor olduğunu söyledi. İki çocuk annesi Süer, şöyle devam etti: Antrenmanlardan sonra kendimi tamamen yenilenmiş ve farklı bir insan gibi hissediyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum, tüm stresimi atıyorum. Spor, görünüşüme de olumlu yansıyor. Bu da benim motivasyonumu artırıyor.

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