Teknofest KKTC’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 8'incisi düzenlenecek olan Türkiye'nin İlk ve Tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşecek. Dünyanın en büyük Türkiye'nin ise ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji fuarı olan TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getirecek. Katılımcıların yaratıcı fikirleri somut projelere dönüşerek toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak. Projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulan takımlara toplamda 2 buçuk milyon lira ödül verilecek ve 3 milyon lira değerinde de maddi destek sağlanacak.

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