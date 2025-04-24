Başkan Erdoğan deprem ile ilgili sıkıntılı bir durumun gözükmediğini açıkladı!

Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde, iyi bir diyaloğun kurulduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da, gündeme dair konular değerlendirildi. İçişleri Bakanı Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yapılan operasyonlara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de TBMM'deki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak, DEM Parti ile iyi bir diyalog kurulduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirttiği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca kalp rahatsızlığı tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Partisi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ise bir an önce acil şifa dilediği kaydedildi.



MİLLET BAHÇELERİNE KOŞTULAR

Depremler sonrası panik halindeki vatandaşlar, yakınlarını aramak için telefonlara yüklenince sıkıntı yaşandı. Millet bahçeleri, binlerce kişi için toplanma alanı oldu.Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN