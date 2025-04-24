Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day 'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

Baba Mecit, anne Hatice ve askeri kamuflaj giyen kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.