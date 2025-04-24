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İstanbul 6.2 ile sallandı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’daki depremlerin ardından kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. 39 ilçede hasar tespit çalışmalarını sürerken Küçükçekmece’de yürütülen denetimlerde ciddi bir hasara rastlanmadı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 18:31
İstanbul 6.2 ile sallandı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor!

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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 28 bin 500 kamu binası ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda 39 ilçe ve 963 mahallede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor!

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!

Bakanlık ekipleri gelen ihbarları tek tek değerlendiriyor.

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!

Bina takip cihazlarıyla herhangi bir kayma olup olmadığı tespit ediliyor. Ardından binada 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde çatlak ya da hasar olup olmadığı belirleniyor.

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık ekiplerinin Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki incelemelerine Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da katıldı.

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, "Şu anda incelediğimiz 2 binada da herhangi bir hasar görülmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında herhangi bir hasarın bulunmadığını söyleyebilirim. Bu konuda bütün ekiplerimizle vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara yönelik çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

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