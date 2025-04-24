İstanbul 6.2 ile sallandı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor!

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor!

Bina takip cihazlarıyla herhangi bir kayma olup olmadığı tespit ediliyor. Ardından binada 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde çatlak ya da hasar olup olmadığı belirleniyor.