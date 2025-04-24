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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su arıtma tesisinde patlama!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki su arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:36 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 18:29
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki su arıtma tesisinde patlama!

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su arıtma tesisinde patlama!


Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.

Tuzla'daki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı!

Tuzla'da patlama (İHA)Tuzla'da patlama (İHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da patlama (İHA)Tuzla'da patlama (İHA)


1'İ AĞIR 5 YARALI
İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Tuzla'da patlama (İHA)Tuzla'da patlama (İHA)

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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