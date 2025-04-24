Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki su arıtma tesisinde patlama!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Tuzla'da patlama (İHA)



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.