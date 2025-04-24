Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki su arıtma tesisinde patlama!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1'İ AĞIR 5 YARALI
İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.