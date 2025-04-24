SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Müge Anlı duyurdu: Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu! Öyle bir yerden çıktı ki...

4 yaşındaki Umut Aras Topalkara, Kilis’in Eskibeşevler mahallesinde 23 Nisan Çarşamba sabahı kaybolmuştu. Tüm ailesi çocuğu sokak sokak aramış ama bir iz bulamamıştı. 4 yaşındaki Umut’u bulmak için ailesi, Müge Anlı’nın programına başvurdu. Anlı Umut’un bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Küçük çocuğun bulunduğu yer hayrete düşürdü. Anlı, ilginç olayın detaylarını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:52
Müge Anlı duyurdu: Kilis’te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu! Öyle bir yerden çıktı ki...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

4 yaşındaki Umut Aras Topalkara, Kilis'in Eskibeşevler mahallesinde 23 Nisan Çarşamba tarihinde ortadan kayboldu.

Tüm ailesi Umut'u sokak sokak aradı ama bir iz bulamadı. 4 yaşındaki Umut'u bulmak için ailesi çareyi Müge Anlı'nın programına başvurmakta buldu. Anlı, tüm izleyicilerden sokaklara çıkmalarını ve küçük çocuğu aramalarını istedi.

4 yaşındaki Umut’u bulmak için ailesi çareyi Müge Anlı’nın programına başvurmakta buldu. (Takvim.com.tr) 4 yaşındaki Umut’u bulmak için ailesi çareyi Müge Anlı’nın programına başvurmakta buldu. (Takvim.com.tr)


İlerleyen saatlerde Müge Anlı konuyla ilgili güzel haberi duyurdu. Ünlü sunucu, Umut'un bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Anlı yaptığı paylaşımda, "Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu. Emniyet Güçleri minik Umut'u evlerindeki kullanılmayan odada divanın altında uyurken buldu. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

Yayına bağlanan Umut'un annesi Şükran Hanım, gözyaşları içinde, odayı Umut'un arkadan kilitlediğini söyledi.

Şükran Hanım, "Ben Umut'u ararken bayılmışım. Eve geldiğimde baygındım kendimde değildim. Ekipler o odaya bakmışlar ve bulmuşlar. Tüm herkese çok teşekkür ederim. Yolda tanımadığım insanlar bana yardım ettiler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN