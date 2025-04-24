Müge Anlı duyurdu: Kilis’te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu! Öyle bir yerden çıktı ki...

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4 yaşındaki Umut Aras Topalkara, Kilis'in Eskibeşevler mahallesinde 23 Nisan Çarşamba tarihinde ortadan kayboldu. Tüm ailesi Umut'u sokak sokak aradı ama bir iz bulamadı. 4 yaşındaki Umut'u bulmak için ailesi çareyi Müge Anlı'nın programına başvurmakta buldu. Anlı, tüm izleyicilerden sokaklara çıkmalarını ve küçük çocuğu aramalarını istedi.

4 yaşındaki Umut’u bulmak için ailesi çareyi Müge Anlı’nın programına başvurmakta buldu. (Takvim.com.tr)

İlerleyen saatlerde Müge Anlı konuyla ilgili güzel haberi duyurdu. Ünlü sunucu, Umut'un bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Anlı yaptığı paylaşımda, "Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu. Emniyet Güçleri minik Umut'u evlerindeki kullanılmayan odada divanın altında uyurken buldu. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.