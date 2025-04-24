İstanbul depreminde hemşireler yenidoğan bebekleri böyle korudu! Sağlık Bakanlığı paylaştı

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük panik yarattı.
İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük panik yarattı.
Vatandaşın deprem anında yaşadıkları kameralara yansırken Sağlık Bakanlığı'nın bir paylaşımı duygulandırdı.
"SİZE MİNNETTARIZ"
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında kuvözdeki bebekleri tutan hemşirelerin görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.