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İstanbul depreminde hemşireler yenidoğan bebekleri böyle korudu! Sağlık Bakanlığı paylaştı

İstanbul'daki 6.2'lik deprem anında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki hemşirelerin yenidoğan bebeklerini koruma refleksi göz doldurdu. Sağlık Bakanlığı o anları "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:16
İstanbul depreminde hemşireler yenidoğan bebekleri böyle korudu! Sağlık Bakanlığı paylaştı

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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük panik yarattı.

Yürek ısıtan anlar

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AFAD'ın verilerine göre Silivri açıklarında meydana gelen deprem yerin 12 km altında oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Vatandaşın deprem anında yaşadıkları kameralara yansırken Sağlık Bakanlığı'nın bir paylaşımı duygulandırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"SİZE MİNNETTARIZ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında kuvözdeki bebekleri tutan hemşirelerin görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

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