İstanbul depreminde hemşireler yenidoğan bebekleri böyle korudu! Sağlık Bakanlığı paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"SİZE MİNNETTARIZ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında kuvözdeki bebekleri tutan hemşirelerin görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.