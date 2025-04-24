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Telefon dolandırıcılarına 13 ilde operasyon! 1,2 milyar TL'lik vurgun yapan 139 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 13 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Sosyal medyadan operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşları 1,2 milyar TL dolandıran 139 şüphelini yakalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:34
Telefon dolandırıcılarına 13 ilde operasyon! 1,2 milyar TL’lik vurgun yapan 139 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu GSM hattı üzerinden vatandaşları 1,2 milyar lira dolandırdığı belirlenen 139 zanlının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 450 bin GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Antalya merkezli, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu ülke genelinde 45 bin 663 dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ve mağdurların yaklaşık 1,2 milyar lira zarara uğratıldığını duyurdu.

Yerlikaya, şüphelilerin sahte e-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşları arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, "ceza soruşturmanızın son günüdür" şeklinde mesaj atıp korku ve panik oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları ve sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları bilgisini paylaştı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya Antalya Valisi'ni, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik ederek, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da çıkmaz denilen sokaklarda, aziz milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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