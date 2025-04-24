Telefon dolandırıcılarına 13 ilde operasyon! 1,2 milyar TL’lik vurgun yapan 139 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya Antalya Valisi'ni, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik ederek, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da çıkmaz denilen sokaklarda, aziz milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.