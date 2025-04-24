İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

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İstanbul'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber canlı yayınında okulların tatil edileceğini açıkladı.

İstanbul genelinde 24 ve 25 Nisan tarihlerinde okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."