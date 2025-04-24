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İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen deprem megakentte kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokaklara dökülürken sosyal medya üzerinden binlerce paylaşım yapıldı. Özellikle öğrenciler ve veliler “24 Nisan’da okullar tatil olacak mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. MEB tarafından konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:50 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:46
İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği - MEB açıklama

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İstanbul, 23 Nisan'da Marmara Denizi merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından şehir genelinde panik yaşanırken binlerce veli ve öğrenci "24 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte son dakika gelişmeleri ve yetkililerden gelen ilk açıklamalar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Geçmiş Olsun" Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki depreme dair açıklamada bulundu. Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD: Hasarlı Binalardan Uzak Durun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası yaşanabilecek artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj (SMS) ya da internet tabanlı uygulamalarla sağlayın. Resmi açıklamaları takip etmeye devam edin."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber canlı yayınında okulların tatil edileceğini açıkladı.

İstanbul genelinde 24 ve 25 Nisan tarihlerinde okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

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