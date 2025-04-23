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Depremi hangi iller hissetti? 23 Nisan İstanbul depremi! Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Bursa

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD Silivri merkezli ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Deprem Marmara genelinde ve çevre illerde hissedildi. Peki 23 Nisan İstanbul depremi hangi illerde hissedildi?

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:55
Depremi hangi iller hissetti? 23 Nisan İstanbul depremi! Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Bursa

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AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

Depremi hangi iller hissetti?

Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden iller arasında Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Edirne, Sakarya, Eskişehir ve İzmir bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntının etkisiyle ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.