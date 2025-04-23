Depremi hangi iller hissetti? 23 Nisan İstanbul depremi! Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Bursa

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Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

Depremi hangi iller hissetti?

Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden iller arasında Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Edirne, Sakarya, Eskişehir ve İzmir bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntının etkisiyle ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.