Samsung, Xiaomi, Huawei Google Android deprem uyarı sistemi açma ekranı: iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

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İstanbul'un Silivri açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler şehir genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar, olası yeni sarsıntılara karşı tedbir almak amacıyla telefonlarında deprem uyarı sistemini sorgulamaya başladı. Özellikle Android kullanıcılarının yakından ilgilendiği Google Deprem Uyarı Sistemi tekrar gündeme geldi.

(Takvim Foto Arşiv) Google Android Deprem Uyarı Sistemi Nedir? Google'ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, cihazların donanımlarını bir sensör ağına dönüştürerek çalışıyor. Sistem, dünya genelindeki milyonlarca Android cihazdan toplanan verilerle, sismik aktiviteleri tespit edebiliyor. Eğer sistem bir deprem dalgası algılarsa, etkilenecek bölgedeki kullanıcılara birkaç saniyelik hayati bir uyarı gönderiyor. Bu birkaç saniyelik fark, insanların evlerinden çıkmaları, güvenli bir yere geçmeleri ya da kendilerini koruyacak bir pozisyona gelmeleri için yeterli olabiliyor.