Samsung, Xiaomi, Huawei Google Android deprem uyarı sistemi açma ekranı: iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

İstanbul'un Silivri açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler şehir genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar, olası yeni sarsıntılara karşı tedbir almak amacıyla telefonlarında deprem uyarı sistemini sorgulamaya başladı. Özellikle Android kullanıcılarının yakından ilgilendiği Google Deprem Uyarı Sistemi tekrar gündeme geldi.
(Takvim Foto Arşiv)
Google Android Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google'ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, cihazların donanımlarını bir sensör ağına dönüştürerek çalışıyor. Sistem, dünya genelindeki milyonlarca Android cihazdan toplanan verilerle, sismik aktiviteleri tespit edebiliyor. Eğer sistem bir deprem dalgası algılarsa, etkilenecek bölgedeki kullanıcılara birkaç saniyelik hayati bir uyarı gönderiyor.
Bu birkaç saniyelik fark, insanların evlerinden çıkmaları, güvenli bir yere geçmeleri ya da kendilerini koruyacak bir pozisyona gelmeleri için yeterli olabiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Deprem Uyarıları Telefonlarda Nasıl Açılır?
Android cihazınızda bu sistemi kullanıma açmak son derece basit. Aşağıdaki adımları takip ederek cihazınızı deprem algılama ağına dahil edebilir, uyarıları almaya başlayabilirsiniz:
Ayarlar menüsünü açın.
Arama çubuğuna "Konum" yazın ve çıkan seçeneğe dokunun.
Gelişmiş sekmesine ilerleyin.
Deprem Uyarıları başlığına dokunun.
Karşınıza çıkan sayfada Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.
Bu adımların ardından telefonunuz, olası bir sismik hareketlilikte sizi saniyeler önceden haberdar edebilecek konuma gelecektir.
Hassas Konum Özelliğini Unutmayın
Deprem uyarı sisteminin doğru ve zamanında çalışabilmesi için hassas konum özelliğinin açık olması gerekiyor. Konum ayarlarına girdikten sonra, "Hassas Konum" seçeneğini kontrol edin ve açık olduğundan emin olun. Bu sayede sistem, sizin bulunduğunuz konumu tam doğrulukla tespit ederek daha isabetli uyarılar gönderebilir.