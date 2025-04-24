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Samsung, Xiaomi, Huawei Google Android deprem uyarı sistemi açma ekranı: iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

Google'ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde yaşayanlar için adeta bir hayat kurtarıcı. Tamamen ücretsiz olan bu özellik akıllı telefonların ivmeölçer donanımını kullanarak yer sarsıntılarını algılıyor ve kullanıcıları olası bir depremden saniyeler önce uyarıyor. Peki, bu sistemi nasıl aktif hale getirebilirsiniz? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:08 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:08
Samsung, Xiaomi, Huawei Google Android deprem uyarı sistemi açma ekranı: iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

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İstanbul'un Silivri açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler şehir genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar, olası yeni sarsıntılara karşı tedbir almak amacıyla telefonlarında deprem uyarı sistemini sorgulamaya başladı. Özellikle Android kullanıcılarının yakından ilgilendiği Google Deprem Uyarı Sistemi tekrar gündeme geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Google Android Deprem Uyarı Sistemi Nedir?

Google'ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, cihazların donanımlarını bir sensör ağına dönüştürerek çalışıyor. Sistem, dünya genelindeki milyonlarca Android cihazdan toplanan verilerle, sismik aktiviteleri tespit edebiliyor. Eğer sistem bir deprem dalgası algılarsa, etkilenecek bölgedeki kullanıcılara birkaç saniyelik hayati bir uyarı gönderiyor.

Bu birkaç saniyelik fark, insanların evlerinden çıkmaları, güvenli bir yere geçmeleri ya da kendilerini koruyacak bir pozisyona gelmeleri için yeterli olabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Deprem Uyarıları Telefonlarda Nasıl Açılır?

Android cihazınızda bu sistemi kullanıma açmak son derece basit. Aşağıdaki adımları takip ederek cihazınızı deprem algılama ağına dahil edebilir, uyarıları almaya başlayabilirsiniz:

Ayarlar menüsünü açın.

Arama çubuğuna "Konum" yazın ve çıkan seçeneğe dokunun.

Gelişmiş sekmesine ilerleyin.

Deprem Uyarıları başlığına dokunun.

Karşınıza çıkan sayfada Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

Bu adımların ardından telefonunuz, olası bir sismik hareketlilikte sizi saniyeler önceden haberdar edebilecek konuma gelecektir.

Hassas Konum Özelliğini Unutmayın

Deprem uyarı sisteminin doğru ve zamanında çalışabilmesi için hassas konum özelliğinin açık olması gerekiyor. Konum ayarlarına girdikten sonra, "Hassas Konum" seçeneğini kontrol edin ve açık olduğundan emin olun. Bu sayede sistem, sizin bulunduğunuz konumu tam doğrulukla tespit ederek daha isabetli uyarılar gönderebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sadece Büyük Depremler İçin mi Uyarı Veriyor?

Google'ın sistemi, genellikle belirli bir şiddetin üzerindeki depremler için uyarı göndermektedir. Ancak bu, sistemin çalışmadığı anlamına gelmez. Arka planda, her türlü sismik hareketlilik analiz edilmekte ve yalnızca kullanıcıyı etkileyecek düzeyde bir sarsıntı olduğunda bildirim yapılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Neden Bu Sistemi Hemen Aktif Hale Getirmelisiniz?

Depremler önlenemez doğal afetlerdir ancak doğru teknolojiyle can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek mümkün. Android Deprem Uyarı Sistemi, basit bir ayarla aktive edilerek büyük felaketlerde saniyelerle ölçülen kritik bir avantaj sağlayabilir.

Unutmayın, bu birkaç saniye hayatınızı kurtarabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İOS'TA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

İOS cihazlarda deprem uyarı sistemi, Apple'ın "Acil Durum" özelliği açık olan kullanıcılarına gönderiliyor. Ancak bu uyarı, her kullanıcıya gitmeyebiliyor.

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