YÜKSEK RİSK SÜRÜYOR

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ilk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalbinin tam olmasa da belirgin olarak kasılmaya başladığı bildirildi.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Önder'in cumartesi günü kalp cerrahlarınca planlı revizyonu yapılarak tekrar göğsünün açıldığı aktarılan açıklamada, cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın bulunmadığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğundaki basın açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi önünde Önder'in sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder'in yoğun bakım ünitesinde 6. gününde olduğunu ve hayati tehlikesinin hala çok yüksek riskleriyle birlikte devam ettiğini belirten Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Önder'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır ve açıldığında ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir enfeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Farklı olarak, ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik, sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi, arter trasesi güzel ve tabii ki tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başlamıştır ve belirgin bir fark vardır." ifadelerini kullandı.

Önder'in dün cerrahi drenlerinde bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işleminin daha yapıldığını aktaran Çiftçi, cerrahi alanların tamamen temiz olduğunu, sadece göğüs kemiğindeki dikişlerin altında bir miktar kanama gördüklerini ve bunların da cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatıldığını anlattı.

Hastanın şu an hemodinamisinin stabil ve tansiyonunun iyi olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ancak ECMO desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamızın nörolojik değerlendirmeleri hala devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Hepimiz lütfen sabırlı olalım ve hep birlikte çalışmalarımıza devam edelim, hep birlikte bekleyelim."

Çiftçi, Önder'i uyutma süresiyle ilgili soruyu "Uyutma süremizle ilgili 10 ile 40 gün yanlış anlaşıldı. ECMO'nun kalabilme süresi 10 gün de olabilir, 40 gün de olabilir. Hastanın ihtiyacına bağlı, yoğun bakımdaki hocalarımızla birlikte vereceğimiz karar bu." diye yanıtladı.

"ÖNÜMÜZDE HALA DAHA UZUN BİR YOL VAR"

Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Sağbaş, Önder'in yeniden kalp krizi geçirme riskinin bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine, ilk ameliyatta sağ kalp krizi olduğunu, özellikle kalbin sağ tarafının etkilendiğini ve bundan dolayı da ECMO desteği alındığını söyledi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen işlemin planlı olduğunu kaydeden Sağbaş, şu bilgileri verdi:

"Biz göğsün cilt, cilt altını kapattık, kemiği kapatmamıştık, kalbin biraz ödemli olmasından dolayı. Bu planlı bir işlemdi, yaptık. Açtığımızda gördük ki aslında bizim için de sürpriz oldu, sağ kalp kısmi olarak kasılmaya başlamıştı. Bu aslında iyi haberdi. Kalbin etkilenmesi yavaş yavaş açıldığını gösteriyor, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Ama 'Tamam sağ kalp kasıldı artık ama hani solda da daha önce vardı kasılma, ECMO'yu sonlandıralım.' Hayır, hala daha kalp güçsüz, hala o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. Kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. Şu an hemodinamik olarak iyi bir stabilite yakaladık. İç organların durumu iyi, böbrek iyi, karaciğer iyi. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşmeye gidişimizi söyleyebilirim."

Sağbaş, hemodinamik olarak kalp yönünden sürecin bekledikleri gibi gittiğini, bunun da doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu anlatarak, bir şeyin eksik kalmaması, atlanmaması için birçok hekimin de tedaviye katıldığını ve gidişatın kalp açısından iyi olduğunu dile getirdi.

Önder'in nörolojik durumunun belirsizliğini koruduğunu ve bu konuda net olarak bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Sağbaş, "Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Yapabildiğimiz görüntülemelerde de beyninde bir kan akımı gördük. Göz dibi muayenesi yapılıyor ama görüntüleme yapamayınca bunların hepsi bir muamma. Net olarak bir şeyi size söylememiz mümkün değil. Onun için ilk planda şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmayı istiyoruz. Ama ne zaman yaparız, nasıl yaparız onu bilemiyorum." diye konuştu.

Önder'e bir operasyon daha yapmayacaklarını, tekrar açılmamak üzere göğsünün kapatıldığını ve kanamasının olmadığını vurgulayan Sağbaş, aort damarının tekrar yırtılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, herhangi yeni bir yırtık ve kanama görmediklerini kaydetti.

Sağbaş, "Baypası da çalışıyor, konan aort grefti de gayet temiz, iyi, problem yok. Cerrahi alanlarda kanama yok, enfeksiyon bulgusu yok, nekroz yok, o yönden bir problem yok." dedi.

Önder'in ne zaman sağlığına kavuşacağına ilişkin soruya da Sağbaş, "Bir süre vermemiz mümkün değil. 'Bu gidişle biz şu gün ECMO desteğini kapatırız, bugün de solunum cihazından ayırırız.' Böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Onun için ancak günlük açıklamalar yapabiliriz. Ama önümüzde hala daha uzun bir yol var." karşılığını verdi.