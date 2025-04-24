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Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 tepkisi! "Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan girişimlerin hiçbir hükmü yoktur"

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklamaları sert bir dille reddetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:38
Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 tepkisi! Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan girişimlerin hiçbir hükmü yoktur

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Dışişleri Bakanlığı: 1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.

Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.

Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz.

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