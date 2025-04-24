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CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir tutuklama daha! Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Adnan Bıçakçı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:15 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:15
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir tutuklama daha! Emrah Bağdatlı’yı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Adnan Bıçakçı tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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