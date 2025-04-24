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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 24 Nisan en son depremler kaç şiddetinde? AFAD deprem listesi

Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, “Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan en son depremler kaç şiddetinde?” sorularına yanıt arıyor. Dün öğle saatlerinde İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntılar kaydediliyor. Peki en son deprem kaç şiddetinde? İşte güncel liste!

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:49
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 24 Nisan en son depremler kaç şiddetinde? AFAD deprem listesi

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Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

İstanbul, dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanmayı sürdürüyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre, bu sabah saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer vatandaşları olası artçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

Güncel depremler için AFAD'ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. ⤵

https://deprem.afad.gov.tr/