AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 24 Nisan en son depremler kaç şiddetinde? AFAD deprem listesi

Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte merak edilenler…