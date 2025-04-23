Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan’da verdiği ilk konseri dinledi

Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi.

Konseri Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da takip etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konseri izledi. (Ekran görüntüsü)

GENÇ YETENEKLERE ALKIŞLAR

Erdoğan çifti konser sırasında genç yeteneklerin performansına alkışlarla destek verdi.







Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konseri izledi. (Ekran görüntüsü)





Konserin ardından, Başkan Erdoğan'a TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi.



250 ÇOCUĞUN SEÇİLMESİYLE BAŞLADI

2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu (Ekran görüntüsü)

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri'nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim aldı.