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Revize deprem nedir? İstanbul depremi revize verileri! İlksel deprem ne anlama geliyor?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Nisan 2025 saat 12.49’da Marmara Denizi açıklarında, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından “revize deprem” ifadesi, AFAD ve Kandilli tarafından yapılan güncellemelerde dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:05
Revize deprem nedir? İstanbul depremi revize verileri! İlksel deprem ne anlama geliyor?

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Depremin ardından kamuoyuna sunulan verilerde "revize deprem" ifadesinin yer alması dikkat çekti. Deprem sonrası en çok merak edilen konulardan biri de bu ifadenin ne anlama geldiği oldu.

Kandilli tarafından paylaşılan revize verileriKandilli tarafından paylaşılan revize verileri

🔍 İLKSEL DEPREM NEDİR?

"İlksel" ifadesi, bir depremin sismograflar tarafından otomatik olarak kaydedilen ve henüz uzmanlar tarafından detaylı analiz yapılmamış ilk verilerini ifade eder. Bu veriler büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi bilgiler içerir ancak hatalı ya da eksik olabilir. Çünkü henüz manuel değerlendirme yapılmamıştır. İlksel veriler genellikle hızlı bilgilendirme amacı taşır.

🔁 REVİZE DEPREM NE DEMEK?

"Revize" kelimesi, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş anlamına gelir. Revize deprem ise, ilksel verilerin uzmanlar tarafından değerlendirilip hataların düzeltilmesiyle elde edilen nihai deprem verisidir. Bu veriler:

Depremin gerçek büyüklüğü

Derinliği

Merkez üssü koordinatları gibi teknik detayları içerir. Revize veriler genellikle birkaç saat ya da gün sonra sisteme yüklenir ve kesin bilgi olarak kabul edilir.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

🌊 ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremin ardından aynı bölgede meydana gelen daha küçük sarsıntılara "artçı deprem" denir. Genellikle:

Aylar sürebilir

Zamanla şiddeti azalır

Hasarlı binalar için tehlike oluşturabilir Bu nedenle yetkililer, büyük bir depremin ardından artçı sarsıntılar geçene kadar hasarlı yapılar kullanılmamalı uyarısında bulunur.

⚠️ ÖNCÜ DEPREM NEDİR?

Ana depremin hemen öncesinde meydana gelen küçük sarsıntılar "öncü deprem" olarak tanımlanır. Ancak:

Her küçük deprem öncü değildir

Önceden tahmin edilmesi zor bir durumdur Bazı büyük depremlerden önce öncü depremler meydana gelir ama bu her zaman bir gösterge değildir. Uzmanlar, bu verileri analiz ederek gelecekteki olası büyük depremler hakkında tahminde bulunmaya çalışır.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

🧭 REVİZE 01 DEPREM NE DEMEK?

Deprem verilerinde bazen "Revize 01" gibi ifadeler yer alabilir. Bu, verinin bir kez gözden geçirildiğini ve düzeltilmiş ilk versiyonunun yayımlandığını gösterir. İlerleyen zamanlarda daha fazla revize (örneğin Revize 02, 03...) yapılabilir.

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