Revize deprem nedir? İstanbul depremi revize verileri! İlksel deprem ne anlama geliyor?

Deprem in ardından kamuoyuna sunulan verilerde "revize deprem" ifadesinin yer alması dikkat çekti. Deprem sonrası en çok merak edilen konulardan biri de bu ifadenin ne anlama geldiği oldu.

Kandilli tarafından paylaşılan revize verileri

🔍 İLKSEL DEPREM NEDİR?

"İlksel" ifadesi, bir depremin sismograflar tarafından otomatik olarak kaydedilen ve henüz uzmanlar tarafından detaylı analiz yapılmamış ilk verilerini ifade eder. Bu veriler büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi bilgiler içerir ancak hatalı ya da eksik olabilir. Çünkü henüz manuel değerlendirme yapılmamıştır. İlksel veriler genellikle hızlı bilgilendirme amacı taşır.

🔁 REVİZE DEPREM NE DEMEK?

"Revize" kelimesi, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş anlamına gelir. Revize deprem ise, ilksel verilerin uzmanlar tarafından değerlendirilip hataların düzeltilmesiyle elde edilen nihai deprem verisidir. Bu veriler:

Depremin gerçek büyüklüğü

Derinliği

Merkez üssü koordinatları gibi teknik detayları içerir. Revize veriler genellikle birkaç saat ya da gün sonra sisteme yüklenir ve kesin bilgi olarak kabul edilir.